Arie M. (26) krijgt cel en tbs voor doodsteken broer Peter (29)

De 26-jarige Arie M. is vrijdag veroordeeld tot 6 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van zijn 29-jarige broer Peter in Gouda. Het slachtoffer werd vorig jaar augustus in hun ouderlijk huis met een mes om het leven gebracht. De rechtbank spreekt van geweld en gruwelijkheid van een "buitencategorie".

Het slachtoffer liep 33 steekwonden en 102 snijwonden op aan onder meer zijn hals, hoofd en lichaam. Zijn hals was grotendeels doorgesneden. Op het mes werden DNA-sporen van zowel het slachtoffer als de verdachte aangetroffen.

Psychotische stoornis

Bij de verdachte is na onderzoek in het Pieter Baan Centrum een psychotische stoornis vastgesteld. Een psycholoog en psychiater concludeerden dat hij een waanstoornis met een religieuze kleuring heeft. Zijn broer speelde volgens de deskundigen een belangrijke rol in zijn wanen en werd door hem als bedreigend ervaren.

De man is volgens de rechtbank daardoor sterk verminderd toerekeningsvatbaar. Hij heeft verklaard zich vrijwel niets van de steekpartij te herinneren. Wel zei hij dat er "een knop bij hem omging" en het zwart voor zijn ogen werd toen hij zijn broer in de woonkamer zag.

Vrijgesproken van moord

Het Openbaar Ministerie had 8 jaar cel en tbs geëist. Volgens de rechtbank is echter niet bewezen dat de man met voorbedachte raad handelde. Daarom is hij vrijgesproken van moord.

Zijn advocaat stelde dat de man volledig ontoerekeningsvatbaar is en zo snel mogelijk met een tbs-behandeling zou moeten beginnen. Daar ging de rechtbank niet in mee. De rechters wijzen er onder meer op dat de verdachte tijdens de zitting geen vragen beantwoordde en geen inzicht gaf in zijn beweegredenen. Volgens de rechtbank wekt zijn gedrag de indruk dat hij "in zekere mate berekenend omgaat met zijn procespositie".