Zedenverdachte Jan B. (67) schrijft 900 pagina's met de hand in cel

De 67-jarige Jan B. uit Almere, die wordt verdacht van seksueel misbruik van zeker veertien kinderen, heeft tijdens zijn voorarrest maar liefst 900 pagina's met de hand volgeschreven. De teksten kwamen donderdag ter sprake tijdens een zitting bij de rechtbank in Amsterdam. Wat de voormalige gemeenteraadslid en medewerker van een buitenschoolse opvang precies heeft opgeschreven, is niet bekendgemaakt.

De handgeschreven teksten kwamen aan bod tijdens de vierde voorbereidende zitting in de zaak. Daarbij waren ouders van jonge slachtoffers en hun advocaten aanwezig. Volgens de voorzitter van de rechtbank is niet alles wat B. heeft geschreven even goed leesbaar. De verdachte zelf was niet bij de zitting aanwezig.

Jan B. werd in november vorig jaar aangehouden. Hij wordt onder meer verdacht van een poging tot verkrachting van een 2-jarig meisje op een kinderdagverblijf in Amsterdam, waar hij als invalkracht werkte. Ook zou hij in januari 2024 een 13-jarige jongen die aan zijn zorg was toevertrouwd onzedelijk hebben betast. Daarnaast wordt hij ervan verdacht beelden te hebben gemaakt van het misbruik van meerdere kinderen.

Onderzoek in Pieter Baan Centrum

De verdachte verblijft momenteel in het Pieter Baan Centrum, waar deskundigen zijn geestelijke gesteldheid onderzoeken. Hij blijft daar nog een week. Daarna hebben een psychiater en psycholoog naar verwachting vier tot zes weken nodig om hun rapport af te ronden. Na zijn verblijf wordt B. opnieuw door de politie verhoord.

De rechtbank hoopt de zaak voor de zomer van 2027 inhoudelijk te behandelen. Mogelijk worden de resultaten van het persoonlijkheidsonderzoek besproken tijdens de volgende zitting op 26 januari.

Rechtbanktekening: Aloys Oosterwijk