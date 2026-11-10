Boze omwonenden verliezen zaak tegen Amsterdamse TikTok-frietzaak

De Amsterdamse gemeenteraad heeft in 2024 niet verkeerd gehandeld met de verlenging van de vergunning van Fabel Friet in de Runstraat, die heel populair is op TikTok. Dat bepaalde de rechter nadat omwonenden een zaak hadden aangespannen tegen de gemeente. Omwonenden kunnen volgens de rechter onvoldoende bewijzen dat de overlast alleen door klanten van Fabel Friet komt.

Fabel Friet is met name onder toeristen heel populair op het sociale medium TikTok. Volgens omwonenden veroorzaken de rijen toeristen veel overlast. Ze zouden de straat blokkeren, afval achterlaten en zorgen voor overvolle vuilnisbakken.

In de video zie je hoe de eigenaar van de frietzaak lijnrecht tegenover de omwonenden staat.

Crowdmanagers en een locatie voor de wachtrij

De rechter meent echter dat de friettent in een deel van de stad ligt dat sowieso al veel bezoekers trekt en dat door omwonenden "niet aannemelijk is gemaakt" dat Fabel Friet ontoelaatbare overlast veroorzaakt. "Ook andere horecazaken in de buurt trekken veel bezoekers en hebben wachtrijen", valt te lezen in de conclusie.

De gemeente hoefde de verlenging van de vergunning dus niet te weigeren. Daarbij heeft de gemeente bij het verlenen van de vergunning in 2024 al voorschriften opgenomen om de overlast te beperken. Zo moesten er crowdmanagers komen, en moest een locatie voor de wachtrij worden gevonden.

Een nieuwe exploitatievergunning

De gemeente is op dit moment bezig met de bezwaarprocedure in een nieuwe exploitatievergunning voor Fabel Friet. Aan die nieuwe vergunning zijn aangescherpte voorschriften verbonden. De rechter benadrukt dat het aan de gemeente is om te beoordelen of de overlast van Fabel Friet in de huidige situatie wel of niet toelaatbaar is.