Sleepactie gaat fout: zwangere vrouw (25) belandt met auto in gracht

Een zwangere vrouw is dinsdagochtend met haar auto in het water beland op het Oosteinde in Meppel. De 25-jarige vrouw uit Nijeveen had pech en werd door een andere auto weggesleept toen het misging.

Tijdens de sleepactie sloeg plots het stuurslot van haar auto in, waardoor ze de controle verloor. Haar voertuig schoot los van de sleepkabel en gleed het water in. Omstanders twijfelden geen moment en schoten direct te hulp.

Naar ziekenhuis

De vrouw wist op eigen kracht uit haar auto te komen en werd opgevangen door de hulpdiensten. Ambulancepersoneel controleerde haar en bracht haar vervolgens over naar een ziekenhuis in Zwolle voor verdere medische zorg. Hoe ernstig haar verwondingen zijn, is niet bekend.

De politie heeft ter plekke onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeval. Een bergingsbedrijf heeft de auto later uit het water getakeld.