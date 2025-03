Automobiliste rijdt tramrails op en komt vast te zitten

Een automobiliste is maandagavond vast komen te zitten op een tramspoor aan de Oude Haagweg in Den Haag. De vrouw had al een bewogen reis achter de rug: in België kreeg ze een lekke band en moest noodgedwongen haar wiel laten vervangen. In Den Haag ging het opnieuw mis toen ze op de trambaan belandde.

De bestuurster, die onderweg was van Antwerpen naar Den Haag, reed in België door een kuil in de weg en kreeg een klapband. Ze werd afgesleept naar Hazeldonk, waar de ANWB een noodwiel monteerde. Eenmaal in Den Haag zette ze eerst een vriendin thuis af. Toen ze daarna zelf naar huis wilde rijden, nam ze een verkeerde afslag en belandde ze op de tramrails.

Nog verder van huis

Omdat het eerste stuk van de trambaan bestraat is, had ze niet meteen door dat ze fout zat. Pas toen haar auto vast kwam te zitten in de rails en begon te schokken, trapte ze per ongeluk op het gaspedaal in plaats van de rem, meldt een correspondent. Hierdoor raakte de auto nog verder klem op het spoor.

De gevolgen bleven niet uit: door de harde klap lekte het voertuig ook nog eens olie op de rails. Een berger probeerde erger te voorkomen door met een deksel van een emmer de olie op te vangen terwijl hij de auto stukje bij beetje lostrok.

HTM kwam snel in actie en schakelde een reinigingsdienst in om het spoor schoon te maken. Intussen werd de dienstregeling van tram 2 tijdelijk stilgelegd en werd vervangend vervoer geregeld. Na de berging kon het tramverkeer weer worden hervat.