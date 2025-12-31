Zwaargewonde door ernstig vuurwerkongeluk in Lichtenvoorde

In Lichtenvoorde is een ernstig ongeval met vuurwerk gebeurd. Dat meldt de politie. Rond 21.30 uur kregen ze een melding van het ernstige ongeval aan de Tongerlosestraat.

Een traumahelikopter is ter plaatse geweest. Het slachtoffer is zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. Volgens een correspondent ter plaatse is het slachtoffer met de traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.

Het slachtoffer heeft mogelijk verwondingen aan de hand en het aangezicht opgelopen, aldus de correspondent. De politie doet onderzoek naar de toedracht.