Zwaar ongeval op A28 met vrachtwagen en busje, traumahelikopter landt op snelweg

Bij een ongeluk op de A28 ter hoogte van Amersfoort zijn maandagochtend twee gewonden gevallen. Bij het ongeval waren een vrachtwagen en een bestelbusje betrokken. De snelweg is volledig afgesloten.

De vrachtwagen is gekanteld. Wat de rol is van de vrachtwagen en het bestelbusje is nog onbekend. De vrachtwagenchauffeur zat vast in zijn cabine, maar is door de brandweer bevrijd. Zowel de vrachtwagenchauffeur als de bestuurder van het bestelbusje zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Vanwege de ernst van het incident landde een traumahelikopter op de snelweg. Daardoor is de A28 richting het noorden volledig afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via de A1.

De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.