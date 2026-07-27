Zwaar ongeluk op A17 heeft dodelijke afloop: man (28) overleden

Het zware ongeluk op de A17 van maandagmiddag heeft een tragisch eind gekregen: bij het ongeluk ter hoogte van Moerdijk is een 28-jarige man uit Dordrecht omgekomen. De man overleed aan zijn verwondingen, nadat zijn bestelbus in botsing was gekomen met een vrachtwagen. De weg is inmiddels weer open.

Dit meldt de politie op X. Het ongeluk gebeurde maandagmiddag rond 15:15 uur, waarna de snelweg richting Dordrecht dichtging. Momenteel wordt er nog opgeruimd en is de weg nog steeds afgesloten.

Sinds 21.30 uur is de weg weer schoongemaakt en vrijgegeven.