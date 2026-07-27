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Zwaargewonde bij ongeluk op A17 richting Dordrecht: weg urenlang dicht

Ongeluk

Vandaag, 17:35

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De A17 richting Dordrecht is maandagmiddag bij Moerdijk volledig afgesloten na een ernstig ongeluk tussen een bestelbus en een vrachtwagen. Eén inzittende van de bestelbus raakte zwaargewond. De afsluiting duurt naar verwachting nog tot later op de avond.

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Het ongeluk gebeurde rond 15.15 uur. Meerdere hulpdiensten, waaronder ambulances en de politie, kwamen met spoed naar de plek van het ongeval. Door de harde klap liep de bestelbus zware schade op. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend.

Specialisten van Forensische Opsporing Verkeer onderzoeken hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Pas als dat onderzoek is afgerond, kunnen de beschadigde voertuigen worden geborgen.

Omrijden

Door het onderzoek en de bergingswerkzaamheden blijft de A17 richting Dordrecht nog uren dicht. Rijkswaterstaat leidt het verkeer vanaf knooppunt Noordhoek om.

Automobilisten die tussen de afsluiting vast zijn komen te staan, worden onder begeleiding teruggeleid van de snelweg.

Door Redactie Hart van Nederland
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