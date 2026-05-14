Vrouw rijdt supermarkt Wateringen binnen, supermarkt voorlopig gesloten

Ongeluk

Vandaag, 11:08

Bij een filiaal van Albert Heijn aan de Struyck van Bergenstraat in Wateringen is donderdagochtend een automobiliste met haar auto de supermarkt binnengereden. Door de flinke schade blijft de winkel voorlopig dicht. De vrouw raakte gewond bij het incident.

De bestuurster reed vanaf het parkeerterrein tegen de gevel van het pand. Door de harde klap begaf de gevel het en kwam de auto deels in de supermarkt terecht.

Meerdere hulpdiensten, waaronder de brandweer, kwamen met spoed ter plaatse. Brandweerlieden trokken het voertuig uiteindelijk uit de gevel, waarna de vrouw onder begeleiding kon uitstappen. Ze werd behandeld door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

Rijbewijs ingenomen

De politie heeft het rijbewijs van de bestuurster ingenomen. Dat wordt doorgestuurd naar het CBR, dat haar rijgeschiktheid gaat beoordelen.

Door Redactie Hart van Nederland

