Auto rijdt winkelpand binnen in Beverwijk en richt enorme schade aan

Een auto is donderdagochtend een winkelpand binnengereden in Beverwijk. Het pand aan de Parallelweg heeft aanzienlijke schade. Op beelden is te zien dat de volledige auto in de winkel staat.

De politie laat aan Hart van Nederland weten dat de bestuurder aanspreekbaar is. Het is nog niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn. Op het moment van het ongeval stonden meerdere mensen in de winkel. Zij zijn niet gewond geraakt, aldus de woordvoerder.

De politie doet nader onderzoek naar hoe het ongeval had kunnen gebeuren.