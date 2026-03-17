Politie komt terug op zaak Schiedam: dood man blijkt ongeluk

De 49-jarige man uit Schiedam die eind januari dood werd gevonden in zijn woning, is niet om het leven gebracht. Dat meldt de politie na verder onderzoek. Eerder werd nog rekening gehouden met een misdrijf en werden zijn naam en foto's gedeeld.

Het slachtoffer werd op donderdag 29 januari gevonden in zijn huis aan de Dirk van Wassenaarstraat. Agenten gingen poolshoogte nemen omdat de man al dagen niet bereikbaar was.

Bij de vondst had de man verwondingen die zowel konden passen bij een val als bij geweld. Dat maakte de situatie in eerste instantie onduidelijk voor de politie.

Zaak gesloten

Omdat er geen signalen zijn dat de man ruzie had met iemand en er geen aanwijzingen zijn voor betrokkenheid van anderen, is die optie inmiddels uitgesloten. De politie gaat er nu vanuit dat de man door een ongeluk om het leven is gekomen.

De zaak wordt daarmee niet langer behandeld als een mogelijk misdrijf.