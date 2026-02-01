Dode man (49) 'onder verdachte omstandigheden' gevonden in woning Schiedam

In een woning aan de Dirk van Wassenaarstraat in Schiedam is donderdag een 49-jarige man dood aangetroffen. Dat meldt de politie zondag. De dood van de man roept veel vragen op en de politie sluit een misdrijf niet uit.

Agenten gingen naar de woning nadat zij een melding kregen dat de man al meerdere dagen niet bereikbaar was. In het huis troffen zij het lichaam van de man aan. Volgens de politie gebeurde dat "onder verdachte omstandigheden". Wanneer de man precies is overleden, is nog onduidelijk. De politie denkt dat hij waarschijnlijk al eerder in de week is gestorven.

Vanwege de situatie is een Team Grootschalige Opsporing (TGO) opgestart. De politie is ook druk bezig met het verzamelen van informatie uit de omgeving. Buurtbewoners en andere contacten van de man kunnen daarbij een belangrijke rol spelen.

Politie zoekt getuigen

Getuigen die de man in de afgelopen twee weken hebben gezien, worden opgeroepen zich te melden. Ook mensen die camerabeelden hebben waarop de man mogelijk te zien is, worden gevraagd contact op te nemen met de politie.

Daarnaast wil de politie spreken met mensen die de man herkennen en meer over hem kunnen vertellen. Het slachtoffer droeg volgens de politie vaak een opvallende roze pet of een muts met neppe dreadlocks.