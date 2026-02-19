Volg Hart van Nederland
Man (46) opgepakt na doorrijden bij aanrijding hardloopster Lisa (23)

Ongeluk

Vandaag, 14:29

De politie heeft donderdag een 46-jarige man uit 's-Gravenzande aangehouden. Hij wordt ervan verdacht dat hij maandag in zijn woonplaats is doorgereden na een aanrijding met de 23-jarige Lisa. De jonge vrouw raakte daarbij zwaargewond.

Lisa werd maandagavond tijdens een rondje hardlopen van achteren aangereden op het fietspad aan de Nieuwelaan. De bestuurder reed daarna door. Een fietser trof haar op de grond aan en schakelde de hulpdiensten in. Ze werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Haar vader, Jacco van Dam, noemde het eerder tegenover Hart van Nederland "verschrikkelijk wat er is gebeurd, misdadig!" Volgens hem heeft Lisa drie gebroken ribben, scheuren in haar nekwervels, een gekneusde long en een wond in haar bovenbeen. "De herstelperiode gaat nog wel een tijdje duren." Inmiddels is ze stabiel, maar flink toegetakeld.

Bekijk het interview met de vader van Lisa in deze video:

Vader aangereden Lisa hoorde 'dochter gillen van de pijn'
2:03

Vader aangereden Lisa hoorde 'dochter gillen van de pijn'

In beslag genomen auto

De politie meldde eerder dat de bestuurder in een Mini Cooper reed. Op het wegdek lagen een koplamp en een ring daarvan. Woensdag werd een rode Mini Cooper in beslag genomen. Of dat daadwerkelijk de auto is die bij het ongeval betrokken was, moet nog blijken uit onderzoek. De verdachte zit nog vast.

De politie roept mensen die iets hebben gezien of camerabeelden hebben van de plek van het ongeval op om zich te melden.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

