OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Opnieuw overleden persoon uit Nieuwe Maas gehaald bij Rotterdam

Ongeluk

Vandaag, 14:19

Link gekopieerd

Bij de Rhijnspoorkade in Rotterdam is woensdag opnieuw een overleden persoon in de Nieuwe Maas aangetroffen. Het slachtoffer werd tijdens werkzaamheden gevonden tussen een werkschip en de kade. Maandag werd er ook al een lichaam uit het water gehaald.

Voor het bergen van het lichaam moest het werkschip worden verplaatst. Het slachtoffer is vervolgens uit het water gehaald voor verder onderzoek.

Auto te water

Het is de tweede keer deze week dat een overleden persoon uit de Nieuwe Maas wordt gehaald. Maandagochtend overleed een persoon nadat een auto te water was geraakt aan de Maasboulevard, vlak bij de plek waar nu opnieuw een lichaam is gevonden.

Hulpdiensten zochten bijna twee uur naar het voertuig, dat rond 06.30 uur werd gevonden met behulp van een onderwaterdrone. De auto lag ondersteboven in het water. Het slachtoffer werd uit het voertuig gehaald en gereanimeerd, maar overleed ondanks de inzet van de hulpdiensten.

Onderzoek

Een woordvoerder van de politie Rotterdam laat aan Hart van Nederland weten dat momenteel wordt onderzocht om wie het gaat. Volgens de woordvoerder wordt daarbij ook gekeken naar de mogelijkheid dat deze persoon in de auto heeft gezeten die maandagochtend te water raakte.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Dode nadat auto te water raakt aan Maasboulevard in Rotterdam
Dode nadat auto te water raakt aan Maasboulevard in Rotterdam

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.