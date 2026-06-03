Opnieuw overleden persoon uit Nieuwe Maas gehaald bij Rotterdam

Bij de Rhijnspoorkade in Rotterdam is woensdag opnieuw een overleden persoon in de Nieuwe Maas aangetroffen. Het slachtoffer werd tijdens werkzaamheden gevonden tussen een werkschip en de kade. Maandag werd er ook al een lichaam uit het water gehaald.

Voor het bergen van het lichaam moest het werkschip worden verplaatst. Het slachtoffer is vervolgens uit het water gehaald voor verder onderzoek.

Auto te water

Het is de tweede keer deze week dat een overleden persoon uit de Nieuwe Maas wordt gehaald. Maandagochtend overleed een persoon nadat een auto te water was geraakt aan de Maasboulevard, vlak bij de plek waar nu opnieuw een lichaam is gevonden.

Hulpdiensten zochten bijna twee uur naar het voertuig, dat rond 06.30 uur werd gevonden met behulp van een onderwaterdrone. De auto lag ondersteboven in het water. Het slachtoffer werd uit het voertuig gehaald en gereanimeerd, maar overleed ondanks de inzet van de hulpdiensten.

Onderzoek

Een woordvoerder van de politie Rotterdam laat aan Hart van Nederland weten dat momenteel wordt onderzocht om wie het gaat. Volgens de woordvoerder wordt daarbij ook gekeken naar de mogelijkheid dat deze persoon in de auto heeft gezeten die maandagochtend te water raakte.