Dode nadat auto te water raakt aan Maasboulevard in Rotterdam

Ongeluk

Vandaag, 11:47

Een persoon is maandagochtend overleden nadat een auto te water was geraakt aan de Maasboulevard in Rotterdam. Dat laat de politie aan Hart van Nederland weten. Het slachtoffer werd na een urenlange zoekactie uit de auto gehaald en gereanimeerd, maar overleed ondanks de inspanningen van de hulpdiensten.

Volgens een correspondent ter plaatse waren de brandweer, politie en havendienst bijna twee uur bezig met de zoektocht naar de auto. Rond 06.30 uur werd het voertuig gevonden met behulp van een onderwaterdrone van de brandweer.

De auto lag volgens de correspondent ondersteboven in het water. Ondanks de verstreken tijd besloten de hulpdiensten direct een reddingsactie op te starten in de hoop het slachtoffer nog te kunnen redden. Die hulp mocht uiteindelijk niet meer baten.

Door Redactie Hart van Nederland

