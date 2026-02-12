Fietser (63) zwaargewond na botsing met politieauto in Rotterdam

Een politieauto is donderdagmiddag op de Schiedamsedijk in Rotterdam in botsing gekomen met een fietser. De agenten waren onderweg naar een melding. De 63-jarige fietser raakte bij het ongeval ernstig gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie Den Haag onderzoekt de toedracht van het ongeluk, laat de politie Rotterdam weten.