Fietser (63) zwaargewond na botsing met politieauto in Rotterdam

Ongeluk
Vandaag, 14:56 - Update: 3 uur geleden
Een politieauto is donderdagmiddag op de Schiedamsedijk in Rotterdam in botsing gekomen met een fietser. De agenten waren onderweg naar een melding. De 63-jarige fietser raakte bij het ongeval ernstig gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.
De politie Den Haag onderzoekt de toedracht van het ongeluk, laat de politie Rotterdam weten.
