Minderjarig meisje overleden na zeer ernstige aanrijding met vrachtwagen

Een minderjarig meisje is donderdag in Hengelo om het leven gekomen na een zeer ernstige aanrijding met een vrachtwagen. Hulpdiensten rukten massaal uit.

Meerdere politie-eenheden en ambulancepersoneel kwamen ter plaatste. Later kwam de brandweer ook nog ter plaatse om assistentie te verlenen. Het meisje is met spoed per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Donderdagmiddag werd bekend dat zij is overleden.