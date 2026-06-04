Kitesurfer overleden door val in duinen van strand Rockanje

Een man is donderdag om het leven gekomen tijdens het kitesurfen bij Rockanje op Voorne-Putten. Het gaat om een noodlottig ongeval, meldt de veiligheidsregio aan Hart van Nederland. De wind blies hem de duinen in, waar hij hard terechtkwam. De politie bevestigt het fatale ongeval, maar wil niets zeggen over de identiteit van het slachtoffer.

Het ongeluk gebeurde rond 17.45 uur bij de Tweede Slag. Dat is een surfgebied aan de Noordzee niet ver van de Haringvlietdam in Zuid-Holland. . De hulpdiensten rukten massaal uit en ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Ondanks de reddingspoging, overleed de kitesurfer ter plaatse.

Eind april overleed een kitesurfer na een harde val op het Tjeukemeer bij Delfstrahuizen in Friesland. In 2024 kwam een kitesurfer om het leven bij de Maasvlakte bij Rotterdam. Eerder dat jaar raakte een kitesurfer gewond in de buurt van Hoorn. De wind trok hem uit het Markermeer en blies hem honderd meter over land tegen een schuur aan.