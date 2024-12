Kitesurfer overleden op Maasvlakte, vermoedelijk na onwelwording

Een kitesurfer is maandagmiddag overleden op de Maasvlakte nadat hij in de problemen was geraakt op het water. De politie vermoedt dat de man onwel is geworden, maar wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht.

Volgens de veiligheidsregio kreeg de watersporter op flinke afstand van de kust problemen. De kustwacht kreeg rond 14.00 uur melding van een persoon in de problemen en rukte daarop met meerdere eenheden uit. "Met helikopters, waterscooters en reddingsboten gingen we het water op om hem zo snel mogelijk aan de kant te krijgen. Toen bleek dat hij al een uur in het water lag," aldus een woordvoerder.

En met temperaturen als vandaag, raak je dan snel onderkoeld. Hulpdiensten hebben het slachtoffer nog gereanimeerd, maar dit mocht niet meer baten.