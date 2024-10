Stormachtige wind lokt kitesurfers naar strand Wijk aan Zee: 'Flink gas geven'

Het is zondagochtend en perfect weer om langs de kust uit te waaien of een wandeling met de hond te maken. Voor de meer avontuurlijke types is het ook ideaal weer om te surfen of kitesurfen. Bij Wijk aan Zee lagen de eerste surfers al vroeg in het water om de eerste golven te pakken. "Hier gaat ons hart wel sneller van kloppen," vertelt een surfer.

Er stond flink wat wind aan de kust; het KNMI had zaterdagavond code geel afgegeven voor de provincies Noord-Holland, Friesland en het Waddengebied. Het weerinstituut waarschuwde voor forse windstoten, die varieerden tussen de 75 en 90 kilometer per uur.

Vooral langs de westkust, tussen Zandvoort en Egmond aan Zee, en in het noorden van Friesland en Groningen waaide het stevig. Ook op de Waddeneilanden werden windsnelheden tot 90 kilometer per uur gemeten.

Flinke windsnelheid

Maar waar sommigen een weerwaarschuwing zien, zien waaghalzen juist een kans. Bij Wijk aan Zee waren daarom al meerdere mensen op het strand te vinden. "We zijn hier om lekker te kitesurfen. Vanmiddag geven we ook nog les, maar eerst even zelf het water op. Het weer is perfect, met windsnelheden tussen de 70 en 90 kilometer per uur kunnen we flink gas geven," vertelt een kitesurfer enthousiast.

"Van dit soort weer worden wij echt gelukkig," voegt een andere man toe. Helemaal zonder gevaar is het echter niet. "Met deze windsnelheden let je wat meer op elkaar, maar het gevaar is nog wel goed te beperken."

In de loop van de dag gaat de wind wel iets meer liggen. Het KNMI heeft iets voor 09.30 uur code geel ingetrokken, nergens in het land is nu een weerwaarschuwing van kracht.