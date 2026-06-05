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Opnieuw surfer overleden bij Zuid-Hollandse stranden

Opnieuw surfer overleden bij Zuid-Hollandse stranden

Ongeluk

Vandaag, 19:39

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Nadat het noodlot donderdag al toesloeg op Voorne-Putten, is nu ook een surfer overleden op het strand van Goeree-Overflakkee, een eiland verderop. Bij de Brouwersdam, in de buurt van Ouddorp, trof een andere surfer de man aan in het water. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk.

Het slachtoffer werd rond 12.30 uur aangetroffen nabij de Zuid-Hollandse badplaats. Een reanimatie mocht niet meer baten, waarna de man overleed. De oorzaak van het incident wordt nog onderzocht, aldus de politie.

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Donderdag kwam ook al een man om het leven tijdens het kitesurfen bij Rockanje op Voorne-Putten. Door de harde wind werd hij de duinen in geblazen, waar hij hard terechtkwam. Ook in dat geval mocht een reanimatie niet meer baten.

In april kwam in Friesland eveneens een kitesurfer om het leven. Hij overleed na een harde val op het Tjeukemeer bij Delfstrahuizen.

Door Daniël Bom

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