Onderzoek naar brandstichting bij autobedrijf Numansdorp

Vandaag, 14:52

Het is nog altijd niet duidelijk wat precies de oorzaak is van de grote brand in Numansdorp. In de nacht van donderdag op vrijdag gingen daar tientallen brommobielen in brand op. De politie kijkt nu ook naar de mogelijkheid van brandstichting.

Aldaar is het terrein aangemerkt als plaats delict, stelt een woordvoerder van de politie aan een correspondent. Meer is er nog niet te delen. De regionale omroep stelt nog dat er op camerabeelden een verdachte te zien zou zijn. Maar daar wil de politie ook niks over kwijt.

Brandweer aan de bak

De vlammenzee vond plaats bij een bedrijf aan de Industriestraat in de Zuid-Hollandse plaats. Het vuur ontstond rond de klok van 03.00 uur en er kwam veel rook bij vrij. In de buurt werden er ook delen afgezet. Na een kleine anderhalf uur blussen kon de brandweer het sein brand meester afgeven.

Er vielen bij het voorval geen slachtoffers en alleen voertuigen raakten beschadigd. Stichting Salvage werd na de brand ingeschakeld voor verdere afwikkeling met de betrokkenen.

Door Daniël Bom

