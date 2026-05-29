Tientallen brommobielen verwoest bij brand in Numansdorp

Bij een brand op het terrein van een autobedrijf aan de Industriestraat in het Zuid-Hollandse Numansdorp zijn in de nacht van donderdag op vrijdag meerdere voertuigen uitgebrand. Volgens de brandweer bleef de brand beperkt tot een aantal auto's buiten op het terrein. Er vielen geen slachtoffers.

De brand ontstond rond 03.00 uur. Daarbij kwam rook vrij en werden de Middelsluisedijk en een deel van de Energieweg afgezet. Op beelden van MediaTV zijn tientallen uitgebrande brommobielen te zien.

Rond 04.40 uur gaf de brandweer het sein brand meester. Stichting Salvage is ingeschakeld om betrokkenen te helpen bij de verdere afhandeling. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.