18-jarige automobilist aangehouden voor ongeluk Leiden waarbij tiener Pim omkwam

Een 18-jarige man uit Zoetermeer is vrijdag ter plaatse aangehouden na een fataal ongeluk, als verdachte. Dat maakt de politie zondag bekend. Bij de dodelijke aanrijding kwam een tiener om het leven, genaamd Pim. De 18-jarige verdachte bestuurde een auto.

'Het onderzoek is in volle gang en zal moeten uitwijzen wat de rol is geweest van de bestuurder en wat de toedracht is van het ongeval. De man zit momenteel nog vast en de voorgeleiding vindt maandag plaats', schrijft de politie.

Voetbalclub Meerburg in Zoeterwoude-Rijndijk meldt op hun site dat de omgekomen tiener Pim heette en bij de JO-19 speelde. 'Pim was een gewaardeerd lid van onze club, en zijn overlijden laat een grote leegte achter. Onze gedachten en ons medeleven gaan uit naar zijn familie, vrienden, teamgenoten en iedereen die Pim van dichtbij heeft gekend.'

Getuigen gezocht

Rond 13.30 uur ging het vrijdag mis op de drukke Lammenschansweg in Leiden. Een tiener kwam om het leven bij een aanrijding, vlak bij mbo Rijnland. 'Ten tijde van de aanrijding was het druk op straat', schrijft de politie: 'Het incident heeft mogelijk impact gemaakt. Daarom is er voor omstanders gratis slachtofferhulp beschikbaar.'

De politie is op zoek naar getuigen. 'Heb jij iets gezien of heb je camerabeelden die specifiek iets kunnen vertellen over de aanrijroute van de betrokken auto of de daadwerkelijke aanrijding? Deel deze dan met ons. Dit kan via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met 0800-7000.'