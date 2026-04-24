Ernstig ongeval Kwintsheul eist leven van vrouw uit Westland

Vandaag, 16:09

Bij het ernstige verkeersongeval dat donderdagochtend plaatsvond in Kwintsheul is een vrouw uit het Westland om het leven gekomen. Dat meldt de politie vrijdag.

Het ongeluk gebeurde rond 08.40 uur op de Heulweg, waar twee auto’s met elkaar in botsing kwamen en vervolgens in het water belandden. De vrouw bestuurde een van de voertuigen en overleed ter plaatse. De bestuurder van de andere auto is naar het ziekenhuis gebracht.

Onderzoek

Volgens de politie was er ook een derde voertuig bij het ongeval betrokken. Deze auto botste tegen de gevel van een gebouw. Ook deze bestuurder moest naar het ziekenhuis.

De politie laat weten dat het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk nog in volle gang is.

Door ANP

