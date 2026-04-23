OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Vrouw (58) overleden bij zwaar ongeluk Kwintsheul: auto's in sloot beland

Ongeluk

Vandaag, 10:00 - Update: 17 minuten geleden

Link gekopieerd

Bij een zwaar ongeluk in het Zuid-Hollandse Kwintsheul is donderdagochtend een 58-jarige vrouw uit het Friese Marren om het leven gekomen. Dat meldt de politie. Twee auto's botsten rond 08.40 uur op de Heulweg en kwamen daarna in een sloot naast de weg terecht.

In beide auto's zat één persoon. Hulpdiensten rukten massaal uit en wisten de inzittenden uit het water te halen. Hulp mocht niet meer baten voor het 58-jarige slachtoffer; zij is ter plaatse overleden. Over de toestand van de andere bestuurder is nog niets bekendgemaakt.

Onderzoek

Volgens getuigen ging het eerder al mis toen een auto tegen een stilstaand voertuig bij een tankstation reed en daarna doorreed. Even verderop, op de Heulweg, zou diezelfde auto met hoge snelheid op een andere wagen zijn gebotst, waarna beide voertuigen in de sloot belandden.

De politie doet onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeluk. Ook wordt gekeken naar de rol van de bestuurder die mogelijk bij het eerdere incident betrokken was.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.