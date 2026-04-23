Vrouw (58) overleden bij zwaar ongeluk Kwintsheul: auto's in sloot beland

Bij een zwaar ongeluk in het Zuid-Hollandse Kwintsheul is donderdagochtend een 58-jarige vrouw uit het Friese Marren om het leven gekomen. Dat meldt de politie. Twee auto's botsten rond 08.40 uur op de Heulweg en kwamen daarna in een sloot naast de weg terecht.

In beide auto's zat één persoon. Hulpdiensten rukten massaal uit en wisten de inzittenden uit het water te halen. Hulp mocht niet meer baten voor het 58-jarige slachtoffer; zij is ter plaatse overleden. Over de toestand van de andere bestuurder is nog niets bekendgemaakt.

Onderzoek

Volgens getuigen ging het eerder al mis toen een auto tegen een stilstaand voertuig bij een tankstation reed en daarna doorreed. Even verderop, op de Heulweg, zou diezelfde auto met hoge snelheid op een andere wagen zijn gebotst, waarna beide voertuigen in de sloot belandden.

De politie doet onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeluk. Ook wordt gekeken naar de rol van de bestuurder die mogelijk bij het eerdere incident betrokken was.