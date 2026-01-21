Vrouw (58) overleden nadat auto te water raakt bij Julianasluis in Gouda

De bestuurster van de auto die woensdagochtend te water raakte langs het Julianasluisterrein, is overleden. Dat meldt de politie. Het gaat om een 58-jarige vrouw uit Gouda.

Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen massaal ter plaatse nadat de melding bij de politie binnenkwam. Duikers van de brandweer haalden de vrouw uit het voertuig. Ze is vervolgens met spoed overgebracht naar het ziekenhuis, maar daar overleed zij later aan haar verwondingen.

De politie is direct een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeval. Wat er precies is misgegaan, is op dit moment nog niet duidelijk. Het Julianasluisterrein is een druk punt in Gouda, waardoor meerdere mensen het incident hebben zien gebeuren. De politie wijst mensen die het ongeluk hebben meegemaakt op de mogelijkheid om contact op te nemen met Slachtofferhulp.