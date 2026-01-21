Volg Hart van Nederland
Auto belandt in Julianasluis Gouda, duikers halen slachtoffer uit water

Ongeluk

Vandaag, 14:23 - Update: 1 uur geleden

In de Julianasluis in Gouda is woensdagochtend een auto te water geraakt. Duikers van de brandweer hebben één iemand uit het water gehaald. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, vertelt een woordvoerder van Veiligheidsregio Hollands Midden Veilig.

Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter uit Rotterdam, rukten massaal uit. Duikers zijn het water ingegaan en hebben één persoon uit het water kunnen halen.

Hoe het ongeval precies kon gebeuren, wordt onderzocht. De Julianasluis in Gouda is voorlopig afgesloten vanwege het onderzoek. Door het incident ligt het scheepvaartverkeer stil en is ook de N207 tijdelijk afgesloten.

Door Redactie Hart van Nederland

