Bijna uur vertraging op A15 door ongeluk bij Gorinchem

Bijna uur vertraging op A15 door ongeluk bij Gorinchem

Ongeluk

Vandaag, 08:07

Op de A15 tussen Nijmegen en Rotterdam is door een ongeluk veel oponthoud ontstaan voor de brug over het Merwedekanaal richting Gorinchem. De rechterrijstrook is dicht. De ANWB waarschuwt automobilisten voor zeker vijftig minuten extra reistijd. Verkeer kan omrijden via Den Bosch over de A2, A59 en A27.

Ook op de N59 richting Oude Tonge loopt het verkeer maandagochtend vertraging op. Door een gekantelde vrachtwagen met melk is de weg dicht, meldt Rijkswaterstaat. Het ongeluk gebeurde rond 03.45 uur. De bestuurder is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

Het verkeer wordt omgeleid. Rijkswaterstaat verwacht de weg rond 14.00 uur weer vrij te geven.

