Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Tilburger (36) overleden na ongeluk met tiny house in Giessenburg

Tilburger (36) overleden na ongeluk met tiny house in Giessenburg

Ongeluk

Vandaag, 17:33 - Update: 44 minuten geleden

Link gekopieerd

Een man die vorige maand bij hijswerkzaamheden in het Zuid-Hollandse Giessenburg een object op zich kreeg en daarbij zwaargewond raakte, is weken na het voorval alsnog aan zijn verwondingen overleden, meldt de Nederlandse Arbeidsinspectie, die het ongeluk onderzoekt. Het slachtoffer is een 36-jarige Tilburger.

Omdat het onderzoek nog loopt, doet de Arbeidsinspectie nog geen mededelingen over de toedracht. De uitkomst van dat onderzoek laat volgens een woordvoerder van de Arbeidsinspectie nog geruime tijd op zich wachten.

Volgens Brabantse media kreeg het slachtoffer een 14 ton zwaar tiny house op zich dat tijdens het hijsen losschoot.

Door ANP

Lees ook

Man (36) zwaargewond bij hijsen van tiny house in Giessenburg
Man (36) zwaargewond bij hijsen van tiny house in Giessenburg

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.