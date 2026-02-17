Tilburger (36) overleden na ongeluk met tiny house in Giessenburg

Een man die vorige maand bij hijswerkzaamheden in het Zuid-Hollandse Giessenburg een object op zich kreeg en daarbij zwaargewond raakte, is weken na het voorval alsnog aan zijn verwondingen overleden, meldt de Nederlandse Arbeidsinspectie, die het ongeluk onderzoekt. Het slachtoffer is een 36-jarige Tilburger.

Omdat het onderzoek nog loopt, doet de Arbeidsinspectie nog geen mededelingen over de toedracht. De uitkomst van dat onderzoek laat volgens een woordvoerder van de Arbeidsinspectie nog geruime tijd op zich wachten.

Volgens Brabantse media kreeg het slachtoffer een 14 ton zwaar tiny house op zich dat tijdens het hijsen losschoot.