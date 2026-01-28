Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Man (36) zwaargewond bij hijsen van tiny house in Giessenburg

Man (36) zwaargewond bij hijsen van tiny house in Giessenburg

Ongeluk

Vandaag, 14:41 - Update: 1 uur geleden

Link gekopieerd

Tijdens hijswerkzaamheden aan de Doetseweg in het Zuid-Hollandse Giessenburg is een man zwaargewond geraakt bij het hijsen van een tiny house. Het gaat om een 36-jarige man uit Tilburg, die in kritieke toestand naar het ziekenhuis is overgebracht, meldt de politie.

De Arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk. Over de precieze toedracht kan de politie niets zeggen. In lokale media wordt gemeld dat het tiny house tijdens het hijsen is losgeschoten, maar dat kan door de politie niet worden bevestigd.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.