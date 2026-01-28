Man (36) zwaargewond bij hijsen van tiny house in Giessenburg

Ongeluk
Vandaag, 14:41 - Update: 1 uur geleden
Tijdens hijswerkzaamheden aan de Doetseweg in het Zuid-Hollandse Giessenburg is een man zwaargewond geraakt bij het hijsen van een tiny house. Het gaat om een 36-jarige man uit Tilburg, die in kritieke toestand naar het ziekenhuis is overgebracht, meldt de politie.
De Arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk. Over de precieze toedracht kan de politie niets zeggen. In lokale media wordt gemeld dat het tiny house tijdens het hijsen is losgeschoten, maar dat kan door de politie niet worden bevestigd.
