Tiener die uit zwemplas Dordrecht werd gehaald overleden

Een 18-jarige jongeman is woensdag overleden nadat hij uit het water werd gehaald bij zwemplas De Merwelanden in Dordrecht. Dat meldt de politie Dordrecht op Instagram.

Het incident gebeurde rond 17.45 uur bij de drukbezochte zwemplas. Door het warme weer waren veel mensen aanwezig toen het misging. Hulpdiensten rukten massaal uit, waaronder meerdere ambulances, brandweereenheden en een traumahelikopter.

Lange tijd gereanimeerd

De jongen werd uit het water gehaald en vervolgens langere tijd gereanimeerd. Daarna is hij met spoed overgebracht naar het Erasmus MC in Rotterdam. Daar overleed hij later aan zijn verwondingen, meldt de politie Dordrecht.

Over de toedracht van het incident is nog niets bekendgemaakt. De politie doet verder onderzoek.