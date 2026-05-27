Drenkeling uit water gehaald en gereanimeerd bij drukke zwemplas Dordrecht

Bij zwemplas De Merwelanden in Dordrecht is woensdag een drenkeling uit het water gehaald. Hulpdiensten hebben het slachtoffer gereanimeerd. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie aan Hart van Nederland.

Het incident vond plaats rond 17.45 uur. Onder meer meerdere ambulances, brandweereenheden en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De traumahelikopter landde naast de zwemplas, zag een correspondent ter plaatse.

Nadat het slachtoffer uit het water was gehaald, is diegene met spoed overgebracht naar het Erasmus MC.

Veel omstanders aanwezig

Het was druk bij de zwemplas vanwege het warme weer, aldus de correspondent. Veel omstanders zagen hoe hulpdiensten en mensen in het water zochten naar de persoon.

Over de identiteit van het slachtoffer kan de politiewoordvoerder niets zeggen.