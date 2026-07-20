Twee omgekomen mannen bij ongeluk Dirksland zijn 18 en 33 jaar

De twee mensen die in de nacht van zondag op maandag om het leven kwamen bij het zware auto-ongeluk op de Westdijk in Dirksland zijn een 33-jarige man uit Middelharnis en een 18-jarige man uit Herkingen. Dat meldt de politie. De 33-jarige man bestuurde de auto.

Over het derde inzittende, die na het ongeluk naar het ziekenhuis werd gebracht, is nog niets bekendgemaakt.

Eenzijdig ongeluk

Het eenzijdige ongeluk gebeurde rond 00.30 uur. Eerder meldde de politie dat er drie mensen in de auto zaten. Het gewonde slachtoffer is onder begeleiding van het Mobiel Medisch Team met een spoedtransport van de politie naar het ziekenhuis gebracht, aldus een correspondent.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend.