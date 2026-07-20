OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Twee omgekomen mannen bij ongeluk Dirksland zijn 18 en 33 jaar

Ongeluk

Vandaag, 11:42

Link gekopieerd

De twee mensen die in de nacht van zondag op maandag om het leven kwamen bij het zware auto-ongeluk op de Westdijk in Dirksland zijn een 33-jarige man uit Middelharnis en een 18-jarige man uit Herkingen. Dat meldt de politie. De 33-jarige man bestuurde de auto.

Over het derde inzittende, die na het ongeluk naar het ziekenhuis werd gebracht, is nog niets bekendgemaakt.

Eenzijdig ongeluk

Het eenzijdige ongeluk gebeurde rond 00.30 uur. Eerder meldde de politie dat er drie mensen in de auto zaten. Het gewonde slachtoffer is onder begeleiding van het Mobiel Medisch Team met een spoedtransport van de politie naar het ziekenhuis gebracht, aldus een correspondent.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Twee doden bij zwaar auto-ongeluk in Dirksland, één gewonde
Twee doden bij zwaar auto-ongeluk in Dirksland, één gewonde
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.