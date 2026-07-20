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Twee doden bij zwaar auto-ongeluk in Dirksland, één gewonde

Ongeluk

Vandaag, 06:26

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Twee mensen zijn in de nacht van zondag op maandag om het leven gekomen bij een zwaar eenzijdig auto-ongeluk op de Westdijk in Dirksland. Dat meldt de politie.

Volgens de politie zaten er vooralsnog drie mensen in de auto. Eén van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Over de toestand van deze persoon is niets bekendgemaakt.

Zwaar ongeval

Het ongeluk gebeurde rond 00.30 uur. Volgens een correspondent ter plaatse is de auto vermoedelijk uit de bocht gevlogen, tegen een boom gebotst en vervolgens in een sloot beland. De politie heeft dit niet bevestigd.

Bij aankomst van de hulpdiensten lag de auto op zijn zijkant. De brandweer trok het voertuig met een lier weer recht. Het gewonde slachtoffer is onder begeleiding van het Mobiel Medisch Team met een spoedtransport van de politie naar het ziekenhuis gebracht, aldus de correspondent.

Onderzoek naar oorzaak

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Over de identiteit van de slachtoffers en hoe het ongeval kon gebeuren, is nog niets bekend.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP
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