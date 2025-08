Provincie doet aangifte tegen man die 12 uur vastzat in Zeelandbrug

De provincie Zeeland doet aangifte tegen de man die vorige week woensdag urenlang vastzat in de Zeelandbrug. Naar eigen zeggen kwam hij de brug binnen via een deur, die achter hem in het slot viel. De man werd door werklui bevrijd en zei tegen de politie dat hij het bouwwerk uit nieuwsgierigheid was ingegaan.

De provincie doet aangifte omdat het verboden is het binnenste van de brug te betreden, zegt een woordvoerster na berichtgeving van Omroep Zeeland. De politie onderzoekt de toedracht van het incident en de exacte motieven van de man.

In de 5 kilometer lange brug zitten allerlei technische installaties en lopen ook kabels, zegt de woordvoerster. "Daar mag je zonder begeleiding niet in. Het is ons nog een raadsel hoe deze man is binnengekomen. Voor zover wij weten, is dit nog nooit eerder gebeurd." De man zou twaalf uur hebben vastgezeten in de brug. Iemand hoorde hem om hulp roepen en belde de politie.

ANP