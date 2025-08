Man zit 12 uur lang vast in Zeelandbrug, verklaarde 'nieuwsgierig te zijn'

Soms kun je maar beter nieuwsgierig blijven, heeft een man vorige week woensdag in het Zeeuwse Kats laten blijken. Hij klom in het binnenste deel van de Zeelandbrug en zat daar vervolgens onverhoopt de halve dag opgesloten. Hij moest uit zijn benarde positie worden bevrijd.

Afgelopen woensdag werden agenten opgetrommeld om richting Kats te gaan, ter hoogte van de Zeelandbrug. Daar zou namelijk een persoon in vast zitten. Volgens de politie valt het incident zeker in de categorie 'bijzondere meldingen.'

Bungelen tussen brugdelen

"Ter plaatse spraken wij de melder die iemand om hulp had horen roepen. Wij liepen de dijk over naar de aangewezen locatie onder de brug en keken naar boven", meldt de politie. "Tot onze verbazing zagen we een hand van een persoon tussen de brugdelen uitsteken."

De politie probeerde contact te leggen met de betrokkene, waarna bleek dat hij al zo'n twaalf uur opgesloten zat in de brug. "Naar eigen zeggen was hij binnengedrongen door een deur die achter hem in het slot gevallen was."

De man kon uiteindelijk worden bevrijd door werklui die op dat moment toevallig werkzaamheden aan het verrichten waren op de brug. "Hij verkeerde gelukkig in goede gezondheid en verklaarde dat hij uit nieuwsgierigheid in de brug wilde kijken."