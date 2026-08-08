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Rijbewijs ingenomen na ernstig ongeluk met vier jongeren in Westkapelle

Ongeluk

Vandaag, 11:24

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Het rijbewijs van de bestuurder van de auto, waarmee vrijdagavond een ernstig ongeluk plaatsvond in het Zeeuwse Westkapelle, is ingenomen. De politie verdenkt de 19-jarige bestuurder uit Apeldoorn het eenzijdige ongeval veroorzaakt te hebben, laat een woordvoerder weten.

In de auto zaten drie broers en een vriend in de leeftijd van 14 tot 20 jaar. Twee inzittenden werden met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Eén van hen, een 14-jarige jongen uit Kootwijkerbroek, werd met een traumahelikopter vervoerd. Twee andere inzittenden raakten lichtgewond. Het is zaterdag niet duidelijk hoe het gaat met de gewonden.

De politie onderzoekt de precieze toedracht van het ongeluk. Duidelijk is wel dat de bestuurder niet onder invloed was.

Door ANP

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