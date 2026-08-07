Vier gewonden van wie twee ernstig na ongeluk in Westkapelle

Twee mensen zijn vrijdagavond rond 19.00 uur ernstig gewond geraakt bij een auto-ongeluk in het Zeeuwse Westkapelle, laat de politie weten. Twee andere inzittenden raakten lichtgewond. Een van de slachtoffers, een 14-jarige jongen uit Kootwijkerbroek, is met een traumahelikopter naar een ziekenhuis vervoerd. Een andere inzittende is met ernstige verwondingen per ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

De inzittenden waren drie broers en een vriend in de leeftijd van 14 tot 20 jaar. De politie weet nog niet wat er precies is gebeurd en doet onderzoek. Bij de bestuurder, een 19-jarige man uit Apeldoorn, zijn een blaas- en speekseltest afgenomen. Hij reed volgens de politie niet onder invloed. Voor zover bekend waren er geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval.