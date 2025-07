Bestuurder langer vast na dodelijke aanrijding motorrijder: te veel alcohol op

De bestuurder van een auto die betrokken was bij een dodelijk ongeluk met een motorrijder blijft voorlopig vastzitten. Vrijdagavond rond 21.00 uur kreeg het Operationeel Centrum een melding van een ernstige aanrijding op de N286 tussen Poortvliet en Tholen. Hulpdiensten troffen daar een zwaargewonde motorrijder aan. Het slachtoffer, een 21-jarige man uit Tholen, overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

De automobilist, een 35-jarige man uit Scherpenisse, werd direct aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Op het politiebureau bleek hij inderdaad te veel te hebben gedronken, meldt de politie zaterdag.

Snelheidsovertreding

Uit het eerste onderzoek blijkt dat hij mogelijk ook te hard reed en in de bocht op de verkeerde weghelft terechtkwam. Daarom, en omdat het onderzoek nog in volle gang is, blijft de man vastzitten.