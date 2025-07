Motorrijder (21) uit Tholen komt om, automobilist mogelijk alcohol op

Op de N286 in Zeeland is vrijdag een 21-jarige motorrijder om het leven gekomen. De man uit Tholen kwam in botsing met een auto. De bestuurder van de auto is aangehouden op verdenking van alcoholgebruik.

De aanrijding gebeurde tussen Poortvliet en Tholen. 'We hebben de familie op de hoogte gebracht en leven zeer met ze mee', schrijft de politie Zeeland op X. 'De bestuurder van de auto is aangehouden op verdenking van het gebruik van alcohol. Het onderzoek naar de toedracht is in volle gang en zal nog enkele uren duren.'