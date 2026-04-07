Piloot liet toestel bij Middelburg waarschijnlijk bewust neerstorten

De politie gaat ervan uit dat de piloot van het neergestorte sportvliegtuigje bij Middelburg het voertuig opzettelijk heeft laten neerstorten. Dat meldt een woordvoerder. De piloot is overleden.

De woordvoerder zegt dat de kans dat het om een motorisch probleem gaat nog aanwezig is, maar dat er in principe voldoende aanleiding is om te constateren dat dat niet zo is.

Dinsdagochtend iets na 08.30 uur stortte het vliegtuig neer naast de A58 tussen het dorp Ritthem en Middelburg, in Zeeland. Het voertuig was opgestegen op vliegveld Midden-Zeeland, ongeveer tien kilometer verderop.

De politie wil de identiteit van de verongelukte piloot niet bekendmaken.