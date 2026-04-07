Dode bij crash sportvliegtuig naast A58 bij Middelburg

Bij Middelburg is dinsdagochtend een persoon om het leven gekomen bij een crash van een sportvliegtuig. Dat meldt de politie en de veiligheidsregio. Het vliegtuigje zou naast de snelweg A58, tussen Middelburg en Ritthem, zijn gecrasht.

De crash gebeurde rond 08.40 uur vlak naast de snelweg. Of de persoon alleen in het vliegtuig zat is nog niet bekend. E en woordvoerder van de Veiligheidsregio Zeeland laat weten dat de snelweg zelf niet is afgesloten vanwege het ongeluk.

Vliegveld Midden Zeeland, dat iets meer dan 10 kilometer verderop ligt, bevestigt dat het vliegtuigje daar is opgestegen.

Onderzoek

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft drie mensen gestuurd. Die gaan een verkennend onderzoek uitvoeren. Op een foto van een correspondent ter plaatse is te zien dat het vliegtuig in meerdere stukken in een weiland ligt.