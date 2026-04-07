Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Dode bij crash sportvliegtuig naast A58 bij Middelburg

Ongeluk

Vandaag, 08:55 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

Bij Middelburg is dinsdagochtend een persoon om het leven gekomen bij een crash van een sportvliegtuig. Dat meldt de politie en de veiligheidsregio. Het vliegtuigje zou naast de snelweg A58, tussen Middelburg en Ritthem, zijn gecrasht.

De crash gebeurde rond 08.40 uur vlak naast de snelweg. Of de persoon alleen in het vliegtuig zat is nog niet bekend. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zeeland laat weten dat de snelweg zelf niet is afgesloten vanwege het ongeluk.

Vliegveld Midden Zeeland, dat iets meer dan 10 kilometer verderop ligt, bevestigt dat het vliegtuigje daar is opgestegen.

Onderzoek

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft drie mensen gestuurd. Die gaan een verkennend onderzoek uitvoeren. Op een foto van een correspondent ter plaatse is te zien dat het vliegtuig in meerdere stukken in een weiland ligt.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.