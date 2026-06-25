Bestuurder (28) overleden na politieachtervolging in Kapellebrug

Een man die in de nacht van dinsdag op woensdag een ernstig ongeluk had toen hij in Zeeuws-Vlaanderen aan agenten probeerde te ontkomen, is aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt de politie. Het gaat om een man van 28 uit Terneuzen.

De politie had eerder die nacht melding gekregen van een conflict in een woning. Daarna zou iemand in een auto zijn weggereden. Agenten zagen de auto vervolgens rijden bij Kapellebrug, niet ver van de grens met België. Ze gaven de bestuurder opdracht om te stoppen, maar hij ging ervandoor en reed korte tijd later op de N290 tegen een boom.