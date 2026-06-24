Flinke ravage na ongeval in Kapellebrug, crash na politieachtervolging

Op de de Gentsevaart (N290) in Kapellebrug is in de nacht van zaterdag op zondag een ernstig ongeval gebeurd. Dat meldt de politie op X. De 28-jarige bestuurder uit Terneuzen is gewond geraakt na een politieachtervolging.

De politie ontving een melding van een conflict in een woning. Daarna zou iemand in een auto zijn weggereden. Deze auto zag de politie rond 01.40 uur rijden in de richting van de Kapellebrug. Agenten gaven de bestuurder een stopteken, maar die werd genegeerd. Daarop zette de politie de achtervolging in, maar al snel ging het mis.

De bestuurder botste tegen een boom. Op beelden bovenaan de video is te zien dat er flinke schade is. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen snel ter plaatse. De bestuurder is uit de auto bevrijd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Weg afgesloten

De N290 was vanwege het onderzoek in beide richtingen afgesloten. Rond 05.00 uur is de weg weer vrijgegeven.

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.