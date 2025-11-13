Dode door ongeluk op bouwplaats in Goes

Ongeluk
Vandaag, 14:29 - Update: 2 uur geleden
Een persoon is overleden door een ongeluk op een bouwplaats in Goes. Een politiewoordvoerder kan nog niets zeggen over wat zich precies heeft afgespeeld.
Het werk op de bouwplaats is stilgelegd. Op een later moment gaat de Arbeidsinspectie onderzoek doen omdat het om een bedrijfsongeval gaat, aldus de politiewoordvoerder.
