Een vrachtwagenchauffeur zorgde woensdagmiddag voor veel schade in het Woerdense Verlaat (Zuid-Holland), nadat die tegen een brug was gebotst. Door het incident raakte het contragewicht van de brug ontzet, hierdoor werd de brug afgesloten. Volgens een correspondent ter plaatse zorgde dit voor een flinke verkeerschaos.

De politie ontving de melding rond 16.30 uur. Het ongeval gebeurde op de Milandweg in het Zuid-Hollandse dorp. De veiligheidsregio bevestig aan Hart van Nederland dat er door de botsing olie was gelekt. Dit maakte de weg spekglad. Volgens het AD strooiden omwonenden grind op de weg om het gevolg van de lekkage te beperken.

Bij het incident raakte niemand gewond. Ook zijn er volgens de politie geen aanhoudingen verricht. Of de weg nog is afgesloten, is onduidelijk.