Wielrenner gewond na botsing met tram in Nootdorp

Een wielrenner is zondagmiddag gebotst met een tram in Nootdorp daarbij gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Een politiewoordvoerder kan niet zeggen hoe de wielrenner eraan toe is. Ook kan zij nog niets kwijt over de identiteit. De botsing vond plaats op de Laan van Nootdorp ter hoogte van de Veenweg. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.

ANP