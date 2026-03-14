Waterstoring bij Wijk aan Zee verholpen, huishoudens hebben weer water

De waterstoring bij Wijk aan Zee is verholpen. Waterbedrijf PWN heeft het lek in de waterleiding, dat voor de storing zorgde, gelokaliseerd en dichtgezet. Dat meldt de veiligheidsregio Kennemerland.

Zaterdagochtend zorgde de storing er onder meer voor dat water over fiets- en wandelpaden stroomde in het buitengebied van Wijk aan Zee. Op beelden in de video in dit artikel is te zien hoe de overlast eruit ziet.

De waterlevering is weer opgestart en mensen in het getroffen gebied krijgen weer water uit de kraan, aldus de veiligheidsregio. In Bloemendaal, Driehuis, Velsen, IJmuiden, Muiden, Santpoort en Velserbroek zaten inwoners zonder water uit de kraan of kampten ze met een verlaagde waterdruk.